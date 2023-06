Frattesi, in serata incontro tra Inter e Sassuolo! Lui il preferito – GdS

Frattesi secondo la Gazzetta dello Sport resta l’obiettivo numero uno per il centrocampo dell’Inter. Confermato l’incontro avvenuto in serata tra la dirigenza dell’Inter e quella del Sassuolo per discutere proprio del centrocampista italiano.

IL PREFERITO – Il primo obiettivo in entrata per l’Inter si chiama Davide Frattesi, per il quale c’è stato già un incontro ieri sera tra Sassuolo e la dirigenza nerazzurra. Il centrocampista è il preferito per diverse ragioni. Lui stesso ha confermato di voler restare in Serie A. L’Inter da tempo è avanti nei dialoghi con il Sassuolo, disposti a trattare come contropartite due giocatori giovani: Giovanni Fabbian e Samuele Mulattieri. Il secondo è la pista preferita dai neroverdi per formulare l’eventuale offerta. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini