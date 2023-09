Fiorentina, se ne salva solo uno! Serie infinita di 4 con l’Inter – GdS

Il 4-0 di Inter-Fiorentina pesa inevitabilmente sulle pagelle della sfida trovate oggi sulla Gazzetta dello Sport in edicola. Nei viola c’è solo un giocatore che si salva.

MALISSIMO – C’è solo un giocatore della Fiorentina in campo ieri con l’Inter che riesce a prendere 6 nelle pagelle della Gazzetta dello Sport. Si tratta di Andrea Sottil, subentrato all’intervallo allo spento Christian Kouamé (4,5). Questo perché, pur essendo difficile salvarne uno, ha quantomeno chiamato due volte Yann Sommer alla parata. C’è un lungo elenco di 4, con Nikola Milenkovic premiato in negativo come peggiore. Il difensore paga l’errore che apre l’1-0 e il tanto spazio concesso a Lautaro Martinez, spesso salendo fino a centrocampo. Stesso voto per Dodò, Cristiano Biraghi e Arthur. Come 4,5 oltre al già citato Kouamé, Rolando Mandragora, Nicolas Gonzalez. E non sono molto meglio gli altri viola scesi in campo in Inter-Fiorentina.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Sebastiano Vernazza