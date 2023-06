Dzeko resta all’Inter solo in una condizione! Pronto il sostituto – GdS

Dzeko sembrava aver trovato l’accordo con l’Inter per il rinnovo di contratto, ma secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, qualcosa è cambiato. L’attaccante ha in mano anche un’altra offerta. In caso di cessione, pronto anche il nome del possibile sostituto.

IN ATTACCO – Edin Dzeko negli ultimi mesi ha ricevuto un’offerta biennale da parte del Fenerbahce che sta tutt’ora prendendo in considerazione. L’Inter sarebbe pronta a rinnovargli il contratto, ma a cifre sicuramente più basse rispetto l’attuale ingaggio (quindi sicuramente inferiore ai 4 milioni). Qualora non dovesse accettare, la dirigenza valuta un nome in particolare. L’idea che porta a Mateo Retegui va messa momentaneamente da parte, soprattutto considerati i 18 milioni del suo cartellino. Torna di moda il nome di Gianluca Scamacca che questa estate lascerà il West Ham dopo la stagione deludente. Il club inglese apre alla possibilità del prestito.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini