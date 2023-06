Dzeko si allontana dall’Inter: l’agente vede un altro club. Un sostituto – GdS

Dzeko ha il contratto in scadenza al 30 giugno e i segnali portano tutti a un addio all’Inter a fine mese. La Gazzetta dello Sport dà il suo agente già attivo per parlare con un altro club.

IN USCITA – Tutto fa pensare che a Istanbul si sia conclusa l’esperienza di Edin Dzeko con l’Inter, ma proprio la capitale turca può essere la sua prossima destinazione. La Gazzetta dello Sport segnala come sia proprio lì il suo agente Alessandro Lucci, per parlare col Fenerbahçe. Sul piatto un’offerta da sei milioni netti a stagione per un biennale, le stesse cifre che guadagna ora. E che l’Inter non può garantirgli: a fine marzo l’accordo era a un passo con un anno a cinque milioni, ora la società gliene propone quattro. Dzeko accetterebbe il rinnovo solo se l’Inter tornasse all’offerta precedente, altrimenti può dire sì al Fenerbahçe che sarà allenato da Vincenzo Montella. Più staccati gli arabi dell’Al-Hilal, che non lo convincono. In caso di mancato rinnovo di Dzeko per l’Inter c’è l’opzione Gianluca Scamacca: diventerebbe la squadra favorita nel caso in cui i londinesi dovessero accettare il prestito.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – stop