Donadoni: «Inter e Milan, derby che durerà tutto l’anno»

In vista del derby del 16 settembre tra Inter e Milan, la Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex rossonero Roberto Donadoni. Che ha spiegato come il derby sarà questione di tutta la stagione.

DERBY INFINITO – Questo il pensiero di Roberto Donadoni sul dualismo tra Inter e Milan in questa stagione: «Non come finirà il derby, ma so che durerà tutto l’anno: Inter e Milan sono strutturate per scudetto e Champions League. I nerazurri hanno più consapevolezza, ma i rossoneri hanno l’intraprendenza dei nuovi».