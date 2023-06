Di Matteo: «Inter ha chance col Manchester City! Lukaku come Drogba»

Roberto Di Matteo, ex allenatore del Chelsea, in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha parlato dell’Inter, finalista di Champions League contro il Manchester City

SFIDA – Queste le parole di Di Matteo: «Chelsea 2012 come l’Inter? Noi eravamo sfavoriti, lo sapeva tutto il mondo! E anche l’Inter, in effetti, lo è… Il paragone non calza del tutto perché il City non gioca in casa e la squadra di Inzaghi è al completo. Guardiola ha una squadra incredibile, ma l’Inter ha delle chance. Il mio Chelsea insegna che con la giusta motivazione si può fare qualsiasi impresa. Il Drogba dell’Inter? Premetto che Lautaro e Barella mi piacciono tantissimo: hanno un motore da Premier, sono due pericoli per il City. Il Drogba di questa Inter, però, è il mio amico Romelu: l’ho conosciuto 19enne al Chelsea, quando ero assistente di Villas-Boas. Aveva una fame incredibile. Posso dire che, se sta bene, spacca davvero il mondo. È una bestia che non si ferma. E adesso mi pare stia bene…».

Fonte: Gazzetta dello Sport – Filippo Conticello