Darmian, buone notizie: recupero per Cagliari-Inter – GdS

Buone notizie per Simone Inzaghi dall’allenamento di ieri: in vista di Cagliari-Inter, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è recuperato Matteo Darmian.

RECUPERO – Dopo il problema fisico riscontrato nella gara contro il Monza, rientra l’allarme per Matteo Darmian. Il difensore ha infatti recuperato e sarà a disposizione per Cagliari-Inter di domani sera. Una buona notizia per il reparto arretrato, dove la coperta è ancora corta, in attesa dell’arrivo di Benjamin Pavard.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Vincenzo D’Angelo