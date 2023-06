Da Milito a Lautaro Martinez: il Toro sulle orme del Principe! − GdS

Lautaro Martinez sogna una notte alla Diego Milito del 22 maggio 2010. Sono passati 13 anni e l’Inter va caccia della Champions League spinta dal suo bomber argentino

COME IL PRINCIPE − Una notte per rendere definitiva la trasformazione in Milito. Lautaro Martinez, 28 gol stagionali, guiderà l’Inter questa sera verso il sogno più bello: la Champions League. Il Toro sulle orme del Principe. Nel 2015 il passaggio di consegne al Racing Avellaneda e ora quello in Europa con la maglia della Beneamata addosso. Lautaro spinto dal suo padre calcistico, che per l’occasione sarà all’Ataturk come quasi tutti gli eroi del 2010, proverà a rendere da Mille e una Notte la serata per il popolo interista. Milito 13 anni fa mise la firma sul triplete segnando in finale di Coppa Italia, in finale di Champions League e nella gara-scudetto a Siena. Il Toro ha timbrato due volte in finale di Coppa Italia, in campionato è stato il miglior marcatore nerazzurro e ha segnato il gol decisivo nel ritorno col Milan. Insomma, il 10 è carico a pallettoni.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Davide Stoppini