Crespo: «Inter già compatta! Un gradino sopra le altre. Milan la rivale»

L’ex nerazzurro Crespo fa il punto sull’Inter, che vede favorita in campionato. La rivale, invece, potrebbe essere il Milan.

COLLAUDATA – Hernan Crespo è ottimista sulle potenzialità dell’Inter in campionato. Intercettato da Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore dichiara: «Vedo l’Inter un gradino sopra le altre. Lo dico perché mi sembra che la rosa dei nerazzurri sia ampia e competitiva. Ci sono uomini per tutti i ruoli anche tra le ipotetiche riserve. Inoltre Simone Inzaghi può contare su un attaccante fenomenale come Lautaro Martinez che, di anno in anno, ha dimostrato di saper crescere e migliorarsi. A differenza delle rivali che, per un motivo o per un altro, devono sistemare alcuni dettagli, l’Inter è già a posto così, compatta e collaudata. Ha già una struttura solida che l’ha portata alla finale di Champions League. Ci sono campioni acclarati come Lautaro Martinez e ci sono elementi di prospettiva come Marcus Thuram. Inoltre, là dietro sono attenti e precisi. Penso che alla lunga la rivale più accredita per l’Inter risulterà il Milan. I rossoneri hanno cambiato molto sul mercato seguendo le indicazioni di Pioli, però pare che i nuovi si siano già integrati. Il Napoli, a mio avviso, dopo l’exploit della passata stagione, faticherà a tenere il passo delle milanesi».