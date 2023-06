Correa via, l’Inter ha individuato il sostituto: un ostacolo! − GdS

Correa verso l’addio dall’Inter. Al suo posto, si pensa ad un attaccante del Reims, ma di proprietà dell’Arsenal. L’ostacolo è il prezzo

EREDE − Inter, fari puntati su Balogun. Il centravanti dell’Arsenal, nell’ultima stagione al Reims (21 gol), è il preferito di Ausilio per sostituire l’ormai prossimo alla partenza Joaquin Correa. Il Tucu piace in Turchia al Fenerbahce, come Edin Dzeko. L’ostacolo per Balogun è il prezzo e la formula di trasferimento. L’Inter vorrebbe acquistarlo in prestito, anche perché l’intenzione è quella di chiudere il bilancio in attivo di 50/60 milioni di euro. Dall’altro lato, l’Arsenal chiede 40 milioni di euro. Una cifra importante che però permetterebbe ai Gunners di fiondarsi su Declan Rice.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Vincenzo D’Angelo e Andrea Ramazzotti