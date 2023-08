Correa, possibile cessione in vista? L’Inter vira su una soluzione − GdS

Correa potrebbe adesso rilanciarsi altrove, salutando anche momentaneamente l’Inter di Simone Inzaghi. Le ultime novità.

POSSIBILE CESSIONE − Joaquin Correa sa di non essere (più) centrale nei piani dell’Inter. È lui stesso che ha bisogno di ritrovarsi, motivo per il quale il club sta cercando la destinazione migliore. L’argentino non è neppure entrato contro il Monza, sul 2-0, nella serata di sabato e questo è già un segnale. L’Inter è ora disposta ad ascoltare anche proposte di prestito, purché la situazione si sblocchi. In pole per sostituirlo, eventualmente, resta il nome di Alexis Sanchez come riferito da La Gazzetta dello Sport.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo