Correa e non solo: tre assenti per Torino-Inter – GdS

Simone Inzaghi guarda all’infermeria e può rallegrarsi: per Torino-Inter di questa sera, infatti, sono solo due gli infortunati non disponibili: Correa e Mkhitaryan. Più un terzo giocatore non infortunato che però, come riporta la Gazzetta dello Sport, non potrà comunque partire per la trasferta di questa sera.

TRE ASSENTI – Simone Inzaghi studia la formazione per Torino-Inter, tenendo chiaramente in considerazione anche la finale di settimana prossima a Istanbul contro il Manchester City. Tutti a disposizione per il tecnico questa sera, o quasi. Saranno in tre infatti a non partire con la squadra per la trasferta: Joaquin Correa ed Henrikh Mkhitaryan ancora alle prese con i rispettivi infortuni e Valentin Carboni, appena rientrato dal Mondiale Under 20 dopo l’eliminazione dell’Argentina.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Filippo Conticello