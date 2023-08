Correa al Marsiglia: staffetta Inter. E un dettaglio favorisce la sua cessione – GdS

Correa va al Marsiglia e Alexis Sanchez da svincolato ritorna all’Inter. Tutto fatto in pochi giorni, ma già da Monza qualcosa si era capito. Come ribadito dalla Gazzetta dello Sport, un dettaglio nel prestito favorirebbe la cessione a titolo definitivo dell’attaccante argentino.

CESSIONE – L’Inter cede Joaquin Correa al Marsiglia in un affare da circa 15 milioni complessivi. Il prestito con diritto di riscatto, però, potrebbe trasformarsi in obbligo. Ed ecco qui il colpo di scena: se dovesse verificarsi, appunto, l’obbligo, il Marsiglia potrebbe avere uno sconto per il riscatto, che diventerebbe di 12 milioni. Insomma, l’Inter ha tutta la voglia di cedere il giocatore argentino dopo le due stagioni del tutto deludenti, condizionate anche da tanti infortuni che probabilmente hanno compromesso la sua esperienza in nerazzurro. La staffetta in attacco vede Alexis Sanchez fare di fatto il percorso inverno, ma a cifre praticamente dimezzate e con ruoli in attacco già ben definiti.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo