Chalobah, se sfuma Bayern Monaco pronta l’Inter? Strano incrocio! – GdS

Da alternativa a Pavard per il Bayern Monaco Chalobah potrebbe diventarlo per l’Inter. Gazzetta dello Sport spiega quale potrebbe essere un piano B dei nerazzurri.

ALTERNATIVE – L’Inter ha aspetta finora, con molta pazienza, che il Bayern Monaco trovasse un degno sostituto di Benjamin Pavard, prima di lasciar partire quest’ultimo per Milano. I bavaresi, però, continuano a temporeggiare, portando la dirigenza di Viale della Liberazione a guardarsi intorno. I nerazzurri, infatti, hanno bisogno al più presto di un nuovo difensore e con il mercato in chiusura il tempo per sistemare le cose diminuisce sempre di più. Le idee, per sopperire all’eventuale colpo sfumato Pavard, portano anche a Tanganga. Al difensore del Tottenham l’Inter è interessata fin dall’epoca Conte. Ma su tutti spunta un nome, quello di Trevoh Chalobah, col quale lo stesso Bayern Monaco sta trattando. La Gazzetta dello Sport, infatti, non esclude che, se fra i bavaresi e il Chelsea l’affare non dovesse andare in porto, l’Inter possa decidere di puntare proprio su di lui come alternativa a Pavard. Generando, così, degli intrecci di mercato non poco bizzarri.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini