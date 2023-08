Chalobah idea mai accantonata. Per l’Inter un solo intoppo – GdS

L’Inter è a caccia di un centrale di difesa: rispunta il nome di Chalobah. Ecco la situazione spiegata dalla Gazzetta dello Sport.

INVESTIMENTO – L’Inter ha ancora un bel gruzzoletto, di circa 15 milioni di euro, da investire sul mercato. Il colpo Lazar Samardzic sfumato permette di risparmiare i 16 milioni di euro che la dirigenza nerazzurra avrebbe dovuto spendere il prossimo anno per il riscatto. A questo si aggiunge anche il fatto di aver speso in totale solo 10 milioni di euro per il nuovo attaccante Marko Arnautovic. All’Inter, dunque, non resta che mettere nel mirino il nuovo obiettivo, questa volta per il reparto difensivo. Secondo quanto emerge dalla Gazzetta dello Sport, in realtà il nome ci sarebbe già ed è sempre lo stesso da tempo. Si parla di Trevoh Chalobah, per cui i nerazzurri hanno sempre avuto un debole, tanto da non fermare mai il filo col Chelsea per lui. Sempre secondo il quotidiano sportivo, però, l’intoppo per il nuovo innesto risiede nelle tempistiche. Risulta difficile che l’Inter, alla ricerca di un investimento a lungo termine ma anche di un difensore già pronto, possa riuscire ad aggiudicarsi un centrale prima dell’inizio del campionato.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Filippo Conticello