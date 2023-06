Carboni torna all’Inter dopo la delusione Mondiale! Ma ancora assente – GdS

Stasera rientrerà dall’Argentina Valentin Carboni: eliminato dal Mondiale Under-20. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, l’attaccante dell’Inter però non sarà a disposizione.

RITORNO ALL’INTER – Valentin Carboni, convocato con la maglia numero 10 dall’Argentina Under-20 per il Mondiale, dopo l’amara eliminazione della sua squadra è atteso a Milano in queste ore. Il giovane di proprietà dell’Inter, però, non sarà a disposizione per la trasferta di Torino perché infortunato. Il calciatore era uscito anzitempo dal match perso contro la Nigeria a causa di un infortunio.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Andrea Ramazzotti