Cagliari-Inter, un rientro previsto: ballottaggio per Inzaghi – GdS

Si avvina la seconda giornata di Serie A, in cui è in programma Cagliari-Inter. Ecco secondo la Gazzetta dello Sport le probabili scelte di Inzaghi.

A DISPOSIZIONE – Riparte un nuovo turno – il secondo – di campionato per l’Inter, che affronterà lunedì prossimo in trasferta il Cagliari. In tempo per la sfida Simone Inzaghi recupera uno dei suoi top: Matteo Darmian. Secondo quanto emerge dalle novità della Gazzetta dello Sport, infatti, il difensore è tornato ad allenarsi insieme al gruppo dopo aver svolto per qualche giorno un lavoro differenziato. Il problema alla caviglia, avuto nella prima di campionato contro il Monza, sembra ormai essere superato. Diversa, invece, la situazione di Francesco Acerbi, non ancora pronto per rientrare a disposizione del suo mister. Il difensore, però, sta recuperando dal risentimento al soleo della gamba destra e potrebbe rientrare contro la Fiorentina. Per quanto riguarda le altre scelte in mezzo al campo per Cagliari-Inter Inzaghi ha qualche dubbio, uno su tutti l’attacco. Per il posto da titolare, nel tandem offensivo guidato da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Marko Arnautovic sono in ballottaggio. Anche Davide Frattesi scalpita per l’esordio dal 1′, ma il trio di centrocampo ha bisogno di minutaggio nelle gambe per ingranare nella nuova stagione.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo