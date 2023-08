Cagliari-Inter moviola: Fabbri bene, anche su Luvumbo-Cuadrado! – GdS

L’Inter vince all’Unipol Domus 0-2 contro il Cagliari. Gazzetta dello Sport valuta possitivamente l’arbitraggio di Fabbri.

SUFFICIENZA – Cagliari-Inter, andata in scena ieri alle ore 20.45, termina con un’ottima vittoria per la squadra di Simone Inzaghi. Secondo Gazzetta dello Sport i due gol, siglati da Denzel Dumfries e Lautaro Martinez, risultano in posizione regolare. Sul raddoppio, infatti, il capitano argentino viene tenuto in gioco da Dossena. Per quanto riguarda le ammonizioni, invece, Fabbri cerca di lasciar giocare per tutta la gara. Fino a quando, al 35′ della ripresa, non estrae il cartellino giallo ai danni di Henrikh Mkhitaryan, per un colpo a Zito Luvumbo: corretto. Lo stesso attaccante del Cagliari, poi, riceverà – giustamente – lo stesso trattamento per proteste. L’unico episodio che potrebbe impensierire Fabbri avviene al 18′ del secondo tempo, col contatto nell’area di rigore dell’Inter fra Luvumbo e Cuadrado. L’arbitro interpreta bene anche in questo caso: giusto non assegnare il rigore, anche secondo il Var. Fabbri, dunque, in Cagliari-Inter merita la sufficienza piena secondo il quotidiano sportivo.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Matteo Dalla Vite