Cagliari-Inter, per Inzaghi sufficienze da sogno! Le pagelle – GdS

Ottima prova dei ragazzi di Inzaghi in Cagliari-Inter. Oltre a una vittoria trovano tutti una grande prestazioni. Le pagelle di Gazzetta dello Sport.

PAGELLE – Dopo la prima vittoria della stagione, in casa contro il Monza, arrivano ottime risposte anche da Cagliari-Inter. Simone Inzaghi, che merita un 7 pieno, può sorridere di fronte a due gol ma, soprattutto, dinnanzi a una sfilza di abbondanti sufficienze in pagella. Dai giudizi della Gazzetta dello Sport, infatti, si evince che i nerazzurri hanno superato abbondantemente e a pieni voti il secondo turno di campionato. Nel gruppo spicca su tutti Lautaro Martinez, che con classe domina in campo e firma un altro gol, già il terzo stagionale. Per lui un bel 7, insieme a quello di Marcus Thuram, che si rende protagonista anche senza segnare, risultando decisivo su entrambi i gol nerazzurri. Quella di ieri sera, all’Unipol Domus è stata una buona prova anche per Yann Sommer, che con un’istintiva risposta su Azzi ha evitato il tentativo di rimonta del Cagliari. 6,5 per lui e per Denzel Dumfries, autore della prima rete dell’Inter e grande conferma negli inserimenti. Sulla fascia opposta brilla anche Federico Dimarco, che si rende protagonista, fra le tante cose buone prodotte, con il favoloso assist per il raddoppio del Toro. Le chiavi del gioco nerazzurro ce le ha Hakan Calhanoglu, che governa in libertà e fa tremare un palo, oltre che i cuori interisti: 6,5.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Filippo Conticello