Cagliari-Inter, Inzaghi conferma tutti. La probabile formazione – GdS

L’Inter ha perso tanti punti lo scorso anno contro le piccole, vuole invertire il trend e cominciare proprio da Cagliari. Simone Inzaghi confermerà tutti.

CONFERME – Tanti i punti non guadagnati lo scorso anno contro le piccole, sia ad inizio campionato che prima dell’ultima parte di stagione. Udinese, Salernitana, Monza e molte altre ancora che hanno portato l’Inter a rischiare il posto in Champions League. Oggi Simone Inzaghi vuole invertire il trend e confermare ciò che di buono è stato fatto vedere contro il Monza. A Cagliari il tecnico piacentino confermerà tutti in toto, nessun dubbio sulle sue probabili scelte. Anche Matteo Darmian, alle prese con un problema alla caviglia in settimana, partirà dal primo minuto. Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

fonte: Gazzetta dello Sport – Filippo Conticello