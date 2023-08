Cagliari-Inter, il punto sull’infermeria e una probabile titolarità – GdS

Procede il lavoro di Inzaghi per Cagliari-Inter. Ecco la situazione secondo Gazzetta dello Sport dei due infortunati e una probabile scelta tattica.

PREPARAZIONE – I due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi sono terminati: l’Inter è tornata al lavoro. Nell’obiettivo del mister piacentino adesso c’è la preparazione della seconda partita del campionato. Per Cagliari-Inter di lunedì prossimo, oltre a dover affinare la condizione atletico di tutta la squadra, ci sono da valutare due condizioni su tutte: quella di Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Stando a quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore italiano sta continuando a svolgere un lavoro specifico e con molta calma per non peggiorare la situazione al soleo della gamba destra. Per Darmian, invece, lavoro personalizzato, come avvenuto ieri, fino a quando il trauma distorsivo alla caviglia accusato contro il Monza non verrà assorbito del tutto. Di giorno in giorno lo staff medico dell’Inter monitorerà la tenuta fisica e eventuali dolori. In riferimento alle probabili scelte in mezzo al campo per Cagliari-Inter, poi, il quotidiano sportivo pende per la titolarità di Marko Arnautovic. A differenza di quanto accaduto nella prima contro il Monza, dove è subentrato dalla panchina nel secondo tempo.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Matteo Nava