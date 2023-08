Cagliari-Inter, dubbio per Inzaghi: ballottaggio davanti – GdS

Un solo dubbio di formazione per Simone Inzaghi in vista di Cagliari-Inter di domani sera: ballottaggio davanti, come riporta la Gazzetta dello Sport.

UNICO DUBBIO – Un solo dubbio attanaglia la mente di Simone Inzaghi in vista di Cagliari-Inter di domani sera. E riguarda l’attacco. Il ballottaggio in corso è infatti per il partner di Lautaro Martinez, con la scelta che dovrebbe ricadere ancora su Marcus Thuram. Dovrebbe, appunto. Perché anche le quotazioni di Marko Arnautovic sono in rialzo e potrebbe insidiare proprio il francese per una maglia da titolare.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Vincenzo D’Angelo