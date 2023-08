Cagliari-Inter, Arnautovic mette già in crisi Inzaghi: un dubbio – GdS

Si avvicina Cagliari-Inter e Inzaghi pensa al compagno perfetto per Lautaro Martinez. Arnautovic, secondo Gazzetta dello Sport, ha delle chance dal 1′.

DUBBI E SCELTE – Simone Inzaghi si appresta a schierare la migliore Inter possibile per la prossima sfida di campionato, in programma domani a Cagliari. Secondo quanto emerge da Gazzetta dello Sport, gli undici titolari che scenderanno in campo per la seconda sfida della stagione saranno gli stessi che hanno esordito a San Siro una settimana fa. O quasi. L’allenatore piacentino, infatti, ha un dubbio, forse l’unico, per l’attacco. Marko Arnautovic, a meno di due giornate dall’inizio del campionato, ha già messo in crisi Inzaghi. L’austriaco scalpita e ha voglia di produrre, come mostrato nei minuti giocati contro il Monza, per questo in Cagliari-Inter potrebbe soffiare la titolarità a Marcus Thuram. Quel che è certo, comunque, è che anche quest’anno il mister nerazzurro sfrutterà al massimo la profondità della rosa con continue alternanze. Per quanto riguarda l’infermeria, invece, Matteo Darmian è di nuovo a disposizione essendo completamente rientrato il problema alla caviglia. Situazione diversa per Francesco Acerbi, che resta inutilizzabile per questo turno di Serie A.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini