Buffon: «Inter e altre due squadre favorite! Thuram? Tiferò per lui»

Buffon, ritiratosi quest’anno e subito inserito nello staff della Nazionale, ha parlato dell’imminente avvio del campionato. Parla dell’Inter e di Thuram

DIVERTENTE − Gigi Buffon dice la sua sull’avvio della Serie A: «Bello, spettacolare. Per la prima volta dopo tanto tempo non avremo una delle solite big, penso a Juve, Inter e Milan, con lo scudetto sulla maglia. Sarà il Napoli, che ha fatto un campionato memorabile, a partire in vantaggio. Sono curioso di vedere che cosa succede. Favorite Napoli, Inter e Juve».

IN CORSA − Il parere di Buffon sull’attacco dell’Inter: «I nerazzurri partono da una certezza: Lautaro Martinez. Vicino a lui Inzaghi saprà mettere i giocatori adatti ad esaltarne le qualità. Senza Lukaku e Dzeko, ma con Thuram e Arnautovic, l’Inter è in corsa per il titolo».

TIFO − Buffon tifa per due giocatori: «Dico due nomi per “fratellanza”: Federico Chiesa e Marcus Thuram. Sono stato compagno di squadra dei loro papà, Enrico e Lilian, nel Parma. Li ho visti nascere. Logico che faccia il tifo per loro. Così come lo faccio per Dybala, autentico campione».

Fonte: Gazzetta dello Sport − Andrea Schianchi