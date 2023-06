Brozovic dal 1′ per Torino-Inter. Un titolare a riposo – GdS

Tra le scelte di Simone Inzaghi per Torino-Inter, a centrocampo l’intenzione è quella di lanciare Marcelo Brozovic in campo dal primo minuto. Per un altro titolare invece, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport solo riposo. Ovvero Nicolò Barella.

DAL PRIMO – Per Nicolò Barella un turno di riposo (quantomeno dal primo minuto) per Torino-Inter di questa sera. A centrocampo l’intenzione è infatti quella di far giocare Marcelo Brozovic in cabina di regia dal primo minuto, con Hakan Calhanoglu sulla sinistra. A completare il reparto, invece, Roberto Gagliardini sulla destra.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Filippo Conticello