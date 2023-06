Brozovic, Istanbul ultima all’Inter? Scenario cambiato: tante interessate – GdS

Dopo otto anni e mezzo potrebbe chiudersi a breve l’esperienza di Brozovic all’Inter. La Gazzetta dello Sport, in un servizio di Davide Stoppini, spiega come per il centrocampista croato adesso le cose siano cambiate.

NON IMPRESCINDIBILE – Marcelo Brozovic ha chiuso la stagione in crescendo, ma potrebbe trattarsi di un regalo d’addio all’Inter. Arrivato a gennaio 2015, si è negli anni imposto ma nell’ultima stagione ha avuto alcune difficoltà (in avvio) che hanno portato Hakan Calhanoglu a prendere il posto davanti alla difesa. Brozovic l’ha riconquistato, ma adesso può essere lasciato partire. La Gazzetta dello Sport dà le motivazioni: intanto il monte ingaggi da abbassare, poi proprio l’affermazione di Calhanoglu (che rinnoverà a breve) in quel ruolo. Quindi qualche differenza di vedute in occasione del recupero dall’infortunio prima e dopo i Mondiali.

CEDIBILE MA DOVE? – Una valutazione che viene fatta di Brozovic è fra venticinque e trenta milioni di euro. L’Inter non ha intenzione di svendere, né lui né altri giocatori della rosa. L’ha pure ribadito il presidente Steven Zhang a seguito della finale di Istanbul (vedi articolo). Sembra essere tornato alla carica il Newcastle United, a caccia di nuovi innesti per la Champions League, ma il sondaggio risulta essere timido. Dall’Arabia Saudita invece c’è qualcosa di più concreto con un paio di società, anche se l’Inter smentisce che si sia arrivati a una trattativa avanzata. Di certo c’è una cosa: qualora Brozovic dovesse andare via si cercherà un sostituto già pronto e non un giovane da dover svezzare.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini