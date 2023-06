Bisseck, l’Inter lo paga in due rate: decisiva la sua volontà − GdS

L’Inter è pronta a piazzare il colpo Yann Bisseck dall’Aarhus. Il difensore tedesco arriverà per 7 milioni di euro pagabili in due rate

MANCA POCO − Presto Yann Aurel Bisseck sarà dell’Inter. Ieri l’incontro fra i nerazzurri e l’entourage del giocatore. Fumata bianca celerissima. È stato lo stesso giocatore, dal ritiro della Germania Under 21, a spingere per venire all’Inter. All’Aarhus, squadra di provenienza, andranno 7 milioni di euro pagabili in due tranche. Il colosso di Colonia, altezza 1.96, non ha ancora compiuto 23 anni e ha grandissimi margini di miglioramento. Destro di piede può giocare in tutti i ruoli della difesa compresa anche la parte mediana del centrocampo. Inzaghi spera di averlo prima del raduno, previsto il 10 luglio.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Vincenzo D’Angelo