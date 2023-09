Bergomi: «Inter convinta e solida. Parte alla pari di Milan e Napoli»

Nonostante il buon avvio di campionato e l’ottima considerazione della rosa nerazzurra, per Bergomi l’Inter in questo momento è al pari di altre squadre.

VALORI – Giuseppe Bergomi, interrogato da Gazzetta dello Sport, dice la sua sull’Inter e sull’andamento del campionato: «Onestamente per me finora è stato ancora calcio d’agosto. Il campionato entrerà nel vivo dopo la pausa, con il derby di Milano e soprattutto con il via della Champions League. Quando si comincerà a giocare tre volte a settimana, allora sì che verranno fuori i veri valori. Inter, Milan e Napoli partono alla pari e oggi sono loro le favorite. L’Inter la vedo convinta, molto solida: sembra ancora in scia del finale di stagione straordinario che l’ha portata a giocarsi la finale di Champions League. Il Milan ha messo dentro fisicità, esperienza e qualità: sta giocando molto bene e ha ritrovato entusiasmo. Non mi sorprendere il lavoro di Pioli, per me sempre eccezionale nella lettura delle partite. Il Napoli è campione in carica e ha mantenuto l’ossatura dell’anno scorso, dove ha dominato: Garcia mi piace, certo che senza Kim è un po’ più dura. Mi incuriosisce molto la Lazio. E la Juventus alla unga può essere avvantaggiata dal non giocare le coppe».