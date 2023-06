Becao, è rottura con l’Udinese! Inter spettatrice interessata – GdS

Rodrigo Becao potrebbe lasciare l’Udinese nel corso del mercato estivo. Secondo la Gazzetta dello Sport in casa friulana quello del difensore brasiliano è un vero e proprio caso. L’Inter segue la vicenda

CASO – ln casa Udinese è scoppiato il caso Becao. Il difensore brasiliano non ha disputato le ultime due partite con la casacca bianconera e dal club friulano non è arrivato nessun commento ufficiale, nemmeno sulle condizioni fisiche del giocatore. Il brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno del 2024 e, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non ha alcuna intenzione di rinnovarlo, a meno che la società garantisca le cifre che le big sono disposte a mettere sul piatto: circa tre milioni. Sul calciatore c’è l’Inter, che da tempo lo ha individuato come possibile rinforzo per la difesa. I nerazzurri dovranno guardarsi però dalla concorrenza del Fenerbahce. L’Udinese, dal canto suo, non ha intenzione di svendere il suo gioiello: si attendono sviluppi nelle prossime settimane

Fonte: Gazzetta dello Sport – Francesco Velluzzi