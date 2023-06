Bastoni dal 1′, pronte le staffette per Torino-Inter – GdS

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, Simone Inzaghi pensa a poco turnover per Torino-Inter. Il tecnico nerazzurro ha già organizzato le staffette, specialmente in difesa, dove Alessandro Bastoni partirà dall’inizio.

STAFFETTE DIFENSIVE – Alessandro Bastoni in campo dal primo minuto per Torino-Inter. Il difensore nerazzurro non sarà in panchina dall’inizio, sebbene la staffetta con Francesco Acerbi a gara in corso sia già pronta. Poco turnover previsto da Simone Inzaghi, specialmente in difesa dove – davanti a Samir Handanovic alla sua ultima in nerazzurro – completeranno il reparto Stefan de Vrij e Matteo Darmian. A sinistra, invece, pronto Robin Gosens che lascerà poi spazio a Federico Dimarco.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Filippo Conticello