Barzagli: «Inter rinforzata. Ma l’attacco resta l’unico interrogativo!»

L’ex calciatore Barzagli avanza alcune considerazioni sul nuovo volto dell’Inter. Poi parla delle possibili rivali nella corsa allo scudetto. Così su Gazzetta dello Sport.

LUSSO – Andrea Barzagli dice la sua sul nuovo assetto dell’Inter e sulla situazione in campionato: «L’Inter è partita forte e sulla carta è la squadra più forte e completa. Rosa larga in difesa e a centrocampo. Pavard è un bel jolly, poi Frattesi. E soprattutto sugli esterni si è rinforzata: Cuadrado e Carlos Augusto come alternative o armi da sfruttare in corsa sono un bel lusso. L’unico punto interrogativo è l’attacco: bisogna vedere se i nuovi determineranno come Dzeko e Lukaku. Le possibili rivali sono Napoli, Milan, Juventus. Il Napoli è forte, ha vinto lo scudetto: l’incognita è il cambio di allenatore. Il Milan mi ha affascinato in queste prime gare: i nuovi si sono integrati e hanno avuto un grande impatto. Io considero in corsa la Juventus: senza Coppe e con Vlahovic-Chiesa».