Barella è intoccabile: non ha prezzo! L’Inter avvisa l’Europa − GdS

Nicolò Barella è incedibile, lo gridano a gran voce i tifosi ma anche la dirigenza dell’Inter. Dall’Inghilterra, si parla di assalto Newcastle

INTOCCABILE − Niente da fare: Barella rimane all’Inter. Il centrocampista sardo, nove gol e 10 assist nell’ultima stagione, è incedibile e intoccabile per la dirigenza nerazzurra. Ieri i tabloid inglesi hanno sparato di un’offerta da oltre i 50 milioni di euro da parte del Newcastle. Non solo l’Inter smentisce, ma avvisa tutti i corteggiatori d’Europa: Barella non si tocca. Il sardo è un lustro per i nerazzurri. Centrocampista box to box tra i migliori in circolazione. C’è fermezza da tutto il mondo interista.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Vincenzo D’Angelo