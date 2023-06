Amadeus: «In caso di vittoria tutti a Sanremo! Altro figlio? Simone un bel nome…»

Amadeus, dopo aver parlato in esclusiva su Inter-News.it (vedi QUI), si è concesso anche a un’altra intervista questa mattina sulla Gazzetta dello Sport.

IN FINALE – Amadeus dice la sua riguardo la partita di questa sera: «Per un tifoso la finale di Champions League è come una finale Mondiale, esserci è già una soddisfazione pazzesca. Non sarò a Istanbul, avrei voluto. Lavoro fino a tardi e il giorno dopo dovrò alzarmi presto. La guarderò in famiglia con Giovanna e José. Scaramanzia? Come sempre seguo la partita in piedi, gesticolando: l’ansia è totale. José indosserà una maglia, di Lukaku o di Lautaro Martinez. Non mi aspettavo questa finale, ci davano tutti per spacciati, ma io sono rimasto tranquillo perché non avevamo niente da perdere. Il Manchester City è favorito, ma noi abbiamo tanti nazionali abituati a queste partite».

SANREMO E ALTRO FIGLIO – Amadeus scherza riguardo il nome del prossimo figlio e di Sanremo: «In caso di vittoria porterei tutti a Sanremo! Però il Festival è troppo lontano. Lo farei anticipare a settembre. Altro figlio lo chiamo Simone in onore di Inzaghi? Penso che mi fermerò a due figli. Certo, Simone è un bel nome…».

Fonte: Gazzetta dello Sport – Gabriella Mancini