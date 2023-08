Agresti: «Lukaku imprevedibile. Con lui la Roma lotta per lo scudetto!»

Prende sempre più piede l’ipotesi dell’arrivo a Roma di Lukaku. Agresti, nell’editoriale della Gazzetta dello Sport, dice la sua sull’estate dell’ex Inter.

VOLTAFACCIA – Stefano Agresti fa il punto della situazione su Romelu Lukaku: «Voleva così tanto la Juventus che adesso è a un passo dalla Roma. È fatto così: ama, illude, tradisce, cambia idea. Spiazzante, imprevedibile. Ma è anche gigantesco, e non solo per la stazza. Nel nostro campionato fa la differenza, lo ha dimostrato con l’Inter, soprattutto all’epoca di Conte. Andiamo con ordine, percorrendo la disordinata estate di Lukaku. Che si era promesso all’Inter, tanto che i nerazzurri si erano adoperati per raccogliere il tesoretto da destinare al Chelsea per il suo acquisto a titolo definitivo. Quando lo avevano in tasca, quel tesoretto, si sono resi conto del voltafaccia: Romelu voleva la Juve, la grande nemica. Si farà in fretta, dicevano; questione di giorni o forse di ore, garantivano. Macché. Una trattativa accennata, quella tra bianconeri e londinesi, ma mai arrivata davvero vicina alla conclusione, benché qualcuno si sia illuso che il percorso fosse ormai tracciato».

Lukaku, dopo l’Inter ideale per la Roma!

DIFFERENZA – Agresti continua il suo pensiero: «Se arriverà Lukaku, le valutazioni sulle prospettive della Roma dovrebbero essere riviste. Fino a inserirla tra le possibili vincitrici dello scudetto? Forse sì, se e quando il belga avrà recuperato la migliore condizione fisica. E anche Mou sarà obbligato a lottare al vertice, senza se e senza ma. Quando si parlava della trattativa fra Chelsea e Juve per lo scambio Valhovic-Lukaku, abbiamo manifestato in modo chiaro le nostre perplessità, ritenendo che i bianconeri avrebbero commesso un errore clamoroso. Qualcuno oggi si chiederà: ma perché un centravanti che non andava bene per la Juve potrebbe diventare così importante per la Roma? Nella squadra di Allegri, Lukaku avrebbe sostituito un altro grande attaccante, Vlahovic, forte quanto lui ma più giovane di sette anni. Per questo – lo abbiamo scritto e ripetuto – l’operazione sarebbe stata sbagliata. Mourinho, al contrario, là davanti ha un vuoto, quasi una voragine. E se passi dal niente – o quasi – a Lukaku, cambia tutto. Magari anche la lotta per lo scudetto».