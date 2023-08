Agresti: «Inter e Milan rivoluzione! Inzaghi voleva conservare ma…»

Agresti dice la sua sulla rivoluzione sul mercato di Inter e Milan: dalle cessioni alle idee non concretizzate ai colpi messi a segno.

OBIETTIVO – Stefano Agresti fa il punto sul mercato delle milanesi sulla Gazzetta dello Sport: «Diciannove giocatori nuovi (ma probabilmente diventeranno almeno venti) con l’obiettivo di abbandonare quota diciannove scudetti (e arrivare a venti, alla seconda stella). L’estate di Milan e Inter è stata caldissima, perché è stata accompagnata da una doppia rivoluzione: i rossoneri hanno inserito in organico nove calciatori, i nerazzurri dieci. Gli ultimi acquisti sono stati due difensori: il giovane Pellegrino da una parte, il collaudato Pavard dall’altra. Il prossimo potrebbe essere Sanchez, un ritorno nella vecchia casa, dall’ex nemico Inzaghi, se convinceranno Correa a cambiare aria. Rivoluzioni simili nei numeri, diverse in tutto il resto: premesse, filosofia, effetti. L’Inter è la stessa di prima: Zhang, Marotta, Ausilio, Inzaghi. E anche i risultati dei nerazzurri sono stati, alla resa dei conti, positivi: le due coppe nazionali vinte, la finale di Champions, un percorso inferiore alle attese ma non una disfatta in serie A. Eppure anche l’altra metà di Milano ha rifatto mezza squadra. Tutt’e due, Milan e Inter, si sono aperte la strada incassando denaro dalle cessioni. Nessuna sorpresa, il nostro calcio è povero, deve autofinanziarsi».

Inter e Milan: una nuova immagine!

RIVOLUZIONE – Così termina il suo pensiero Agresti: «L’Inter ha venduto Onana e Brozovic, il Milan addirittura il simbolo Tonali. Senza esitazioni, come se fossero atti quasi ineluttabili, di fronte ai quali non ci si può opporre: sono giocatori importanti, è vero, ma dove li ritroviamo tutti questi soldi? Da lì hanno ricominciato a costruire, su binari opposti. L’Inter voleva conservare quasi tutto quello che aveva, a partire da Lukaku; il Milan aveva l’intenzione di modificare profondamente non solo l’organico, ma anche la formazione titolare. Come sono andate le rivoluzioni, è sotto gli occhi di tutti. Dei dieci acquisti dell’Inter, tre sono entrati o entreranno nella squadra base: Sommer, Pavard e uno tra Thuram e Arnautovic. Ma Inzaghi avrebbe fatto volentieri a meno di due di loro, se avesse potuto tenere con sé Onana e Lukaku. Cambi forzati, dunque. Il Milan invece ha scelto di trasformare il volto della squadra dalla metà campo in avanti: Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic (o Chukwueze) aspettando Musah e Okafor. Tanti calciatori che – prime impressioni – sembrano in gran parte azzeccati: giovani ma non troppi, dinamici, moderni. E che hanno comunque cambiato la filosofia di gioco del Milan. Pioli, meno rigido di Inzaghi dal punto di vista tattico, ha dato una nuova immagine alla squadra rossonera. Con lo stesso obiettivo di Simone: la seconda stella».