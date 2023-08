Agresti: «Inter, l’estate dei rifiuti ma per Samardzic nessuna colpa!»

Agresti esprime il proprio punto di vista su una delle ultime vicende di mercato più calde riguardanti l’Inter: il colpo sfumato Lazar Samardzic. Così il giornalista sulla Gazzetta dello Sport.

TROVARE LA FORZA – Stefano Agresti rilascia un commento su una delle trattative di calciomercato dell’Inter che più ha fatto chiacchierare negli ultimi giorni: «L’Inter ha vissuto l’estate dei grandi rifiuti: si è vista sbattere le porte in faccia da troppi giocatori, da Lukaku a Scamacca, e si tratta di situazioni che hanno lasciato evidenti cicatrici. C’è però un no – forse il più clamoroso per modalità e tempi – per il quale è complicato attribuire le responsabilità alla società di Zhang: quello di Samardzic. L’Inter ha definito l’operazione Samardzic in tutti i dettagli. Tutto era a posto, tant’è vero che il serbo a Milano è stato sottoposto alle visite mediche che anticipano la firma. È saltato il banco perché sulla scena è comparso il papà del calciatore, che ha preteso di rivedere le condizioni contrattuali del figlio. Una scelta che ha indispettito – eufemismo – tutta l’Inter. La quale, in una simile difficoltà, ha comunque avuto la forza di conservare la propria linea, di non cedere all’ennesima forzatura di parenti e procuratori: l’accordo esiste già, lo abbiamo discusso e concordato; se quello non va più bene, allora il giocatore non diventerà nerazzurro. Sarebbe stato probabilmente più semplice andare incontro, almeno un po’, alle nuove richieste della famiglia di Samardzic. Un piccolo ritocco all’ingaggio, una commissione rivista al rialzo e tutto sarebbe andato a posto».

Inter, la forza di non cedere!

OPPORTUNITÀ – Stefano Agresti conclude così il suo commento: «Non sempre si può cedere a pretese che somigliano a ricatti. E stavolta l’Inter non lo ha fatto, a costo di rischiare di perdere un talento. Il caso Samardzic è la conferma che spesso agenti e parenti combinano disastri; quando si mettono assieme, la miscela può diventare esplosiva. L’effetto spesso è negativo non solo per il buon esito di un affare, ma anche per la carriera del calciatore. Prendete Samardzic: ha ventuno anni, l’Inter sarebbe stata un passo avanti fondamentale per la sua carriera. Si tratta di un club storico, della squadra che ha appena giocato la finale di Champions, nella quale il giovanotto avrebbe avuto la possibilità di ritagliarsi subito uno spazio importante. Quale sarà adesso il suo futuro? La sensazione che dietro l’atteggiamento del papà ci sia un altro club esiste, ma non è una certezza. Se non verrà risanata la frattura con l’Inter, il giovane Lazar agli occhi di tutti sarà quello che ha fatto saltare una trattativa chiusa per avere qualche soldo in più. E questo dopo che aveva già detto sì all’accordo. Un rompiscatole, insomma; un professionista dai comportamenti discutibili. A lungo andare si rivelerà davvero giusta la scelta di far saltare l’intesa con l’Inter?».