Acerbi-Inter, sarà riscatto? Alla Lazio 2 giovani contropartite − GdS

L’Inter vuole riscattare Francesco Acerbi per la prossima stagione. C’è da convincere la Lazio. Occhio all’inserimento di due giovani e promettenti contropartite

RISCATTO − L’Inter punta al riscatto di Acerbi. Dopo l’ottima stagione in prestito, il club è deciso a riscattarlo dalla Lazio. La richiesta dei biancocelesti è però di 4 milioni di euro. Troppi. Dunque, per abbassare le pretese di Claudio Lotito, l’Inter è pronta a mettere sul piatto due contropartite giovani e interessanti: Giovanni Fabbian, che quest’anno ha giocato in prestito alla Reggina, e Mattia Zanotti, terzino della Primavera ma già nel giro della Prima Squadra. Uno dei due potrebbe passare alla Lazio per avere in cambio il 35enne difensore lombardo.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Stefano Cieri