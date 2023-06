Accelerata de Vrij, arriva l’accordo per il rinnovo con l’Inter! − GdS

Presto l’ufficialità del rinnovo di Stefan de Vrij con l’Inter. Accelerata improvvisata per l’olandese, che rimarrà a disposizione di Inzaghi anche per la prossima stagione

ACCORDO − De Vrij rinnoverà con l’Inter fino al 2025. Pronto un biennale per il difensore olandese in scadenza il prossimo 30 giugno. Accelerata improvvisa con l’ufficialità che dovrebbe arrivare praticamente dopo la finale di Champions League col Manchester City a Istanbul. Una buona notizia per Simone Inzaghi, che potrà contare su uno dei suoi pupilli anche per la prossima annata.

Fonte: Gazzetta dello Sport