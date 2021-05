La visita di Tullio Tinti nella sede Inter aveva un motivo: parlare del rinnovo di Alessandro Bastoni. L’intesa è ormai datata, risale a mesi fa, quando si trovò l’accordo fino al 2024 con aumento a circa 4 milioni netti a stagione. E i colloqui di ieri hanno confermato la volontà del club di chiudere i negoziati con il lieto fine, sebbene restino da definire alcuni dettagli come le modalità dei pagamenti di alcuni incentivi legati alla firma. E Tinti è atteso di nuovo in sede per il vertice finale. “Tutto lascia credere che stavolta ci sarà per davvero l’annuncio – scrive la Gazzetta dello Sport -. Un passaggio importante in questa fase molto delicata per la società.

Il club vuole dimostrare di tenere molto all’apporto del difensore che con Conte ha conquistato anche la Nazionale. In queste ultime settimane si era parlato di un Bastoni in uscita, come uno dei pezzi pregiati da porre sul mercato per mettere in sicurezza i conti. Invece questa mossa dimostra che il mancino ex Atalanta può essere a tutti gli effetti uno dei punti fermi anche per il futuro”.