Il pressing delle big di Premier League per i gioielli dell’Inter. Primo fra tutti Nicolò Barella, fresco campione d’Europa con l’Italia. Oltre al Liverpool dell’estimatore Klopp, anche il Chelsea avrebbe messo nel mirino l’ex centrocampista del Cagliari.

Il sodalizio campione d’Italia alza però il muro per il giocatore classe ’97. Barella è un elemento indispensabile per l’Inter del nuovo corso targato Inzaghi e quindi incedibile sul mercato. Il club e l’Ad Marotta non hanno intenzione di cederlo, con il centrocampista che è stato scelto anche come testimonial per la presentazione della nuova maglia. Barella studia da capitano e prossimamente potrebbe entrare anche nel vivo la trattativa per il rinnovo del contratto (con adeguamento d’ingaggio) in scadenza nel 2024.