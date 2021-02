Ospite a Tiki Taka, il giornalista Giuseppe Cruciani ha parlato così di Juventus:

“Pirlo ha ragione: fosse stato alla Juve, sarebbe stato un casino. Sbracciate come quelle di Chiellini ce ne sono una decina a partita, non dico che il rigore non si possa dare ma ce ne sono 3/4 a partita allora. Rrahmani cade per terra e sembra morto”.

Barella e l’interesse della Juventus

“Non mi pare una cosa così grave, vista la situazione dell’Inter ci stava. Mi pare normale che una società chiami un procuratore”.

Lite Agnelli-Conte

“Non c’è stato sangue, è la dimostrazione plastica che due persone non si sopportano”.