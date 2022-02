L’Inter lavora da tempo al rinnovo di Marcelo Brozovic. Il croato è considerato da tutti insostituibile, Inzaghi ha affidato a lui la manovra nerazzurra e non vuole rinunciarci. Per questo proseguono le trattative per prolungare il suo contratto.

“L’obiettivo di Marotta e Inzaghi è quello di costruire l’Inter futura intorno al regista croato. È il fulcro, Brozovic, del gioco di Inzaghi e un suo eventuale addio creerebbe, dal punto di vista del gioco, un problema serio per il tecnico. La proposta dell’Inter al calciatore (6 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni) è sulla scrivania del suo entourage già da dicembre. L’Inter si aspettava la firma del rinnovo dopo la metà di gennaio, ma l’inserimento del Barcellona ha fatto riflettere il croato nel mese scorso. Il club spagnolo ha offerto un quinquennale a 8 milioni di euro a stagione”, riporta Repubblica.

“Cifre importanti per un calciatore molto ambito sul mercato, anche da club inglesi come Manchester United e Tottenham, alla finestra per osservare gli sviluppi della trattativa. Marotta, prima del derby, si è detto ancora molto ottimista sul futuro in maglia nerazzurra del croato. La dirigenza spera di annunciare il rinnovo entro una decina di giorni e anche Brozovic ha sempre assicurato di voler proseguire il suo futuro con l’Inter. Ora però l’ipotesi Barcellona è una tentazione da considerare. Inzaghi e tifosi restano con il fiato sospeso, in attesa di una firma che non è ancora arrivata, ma che Marotta spera comunque di annunciare nei prossimi giorni”, aggiunge il portale del quotidiano.