Mario Balotelli sembra rinato all’Adana Demirspor, tanto che si è lasciato andare in un’intervista a The Athletic che però più che altro è stata una chiacchierata con l’ex compagno di squadra Nedum Onuoha.

“Messi e Ronaldo? Ho perso alcune occasioni per essere a quel livello ma sono sicuro al 100% che la mia qualità sia allo stesso livello di queste persone. Al giorno d’oggi non posso dire di esser bravo come CR7, perché ha vinto cinque Palloni d’Oro. Non puoi paragonarti a Messi e Ronaldo, nessuno può. Ma se parliamo solo di qualità, di qualità calcistica, non ho nulla di cui essere invidioso, a dire il vero”.

E ancora: “Il mio errore più grande è stato lasciare il Manchester City. Ho giocato un’ottima stagione e mezzo al Milan, ma poi ho avuto problemi. Ora sono più grande, ma sapevo che non dovevo andarmene in quel momento”.

Chiosa che farà discutere anche gli interisti: “La Champions è incredibile e ovviamente è la cosa più bella che si possa vincere con un club, ma il modo in cui abbiamo vinto la Premier con il City è stato troppa emozione anche per me. È stato incredibile”.