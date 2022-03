Balotelli: “Avrei voluto diventare una bandiera nerazzurra”

Arriva l’intervista completa concessa da Mario Balotelli ai microfoni di DAZN: “Sono felice della mia carriera, ho vinto tutto a livello di club. Mi manca qualcosa in nazionale, ed è qualcosa che posso rimpiangere. Ma spero non sia troppo tardi”.

Che emozione è stata tornare in Nazionale?

“Ero veramente felice. Era uno stage, ma è stato emozionante perché non me lo aspettavo. Mi aspettavo tutto tranne quello. Spero l’Italia vada ai Mondiali. La Macedonia sulla carta è più debole, ma non è da sottovalutare. E non è da sottovalutare la Turchia”.

Il momento più bello?

“Gli Europei, senza dubbio. L’esordio lo metto dopo. L’esultanza con la Germania? Ero un po’ più magro, ora sono più grosso. Se perdo un kg sono perfetto”.

Mancini cosa rappresenta per te?

“Nella mia carriera è lui che mi ha fatto iniziare con l’Inter. Aveva una situazione con Ibra che non stava benissimo, Adriano che c’era e a volte non c’era. C’era Cruz, Crespo, qualsiasi allenatore non lo avrebbe fatto”.