Avanti un altro, Paolo Bonolis sfotte la Juventus: “Non è gol, a meno che non siano i bianconeri”

Paolo Bonolis si scatena ad Avanti un altro, lasciando prendere il sopravvento alla sua fede interista. Interrogando un concorrente sulle casistiche per le quali un gol è regolare o meno, il conduttore si è concesso un paio di battute da bar sulla Juventus. “Se l’arbitro tocca il pallone non è gol, a meno che non sia la Juve”. Nello studio la reazione è di grande ilarità, Bonolis allora insiste e aggiunge “sono le regole, non le ho scritte io”.

La domanda successiva è se si possa segnare direttamente da rimessa laterale. Il concorrente dà la risposta esatta: “Non è gol”. Bonolis allora lo incalza: “Ma lo è se gioca?”, “la Juve”, “bravo!”. E così cala il sipario su questo momento calcistico di Avanti un altro che ha ovviamente spaccato in due l’opinione pubblica: i tifosi bianconeri hanno generalmente preso male le battute del conduttore, mentre tutti gli altri si sono sbellicati dalle risate.