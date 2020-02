Avanti un altro, Paolo Bonolis e la battuta contro la Juventus: “La caduta della signora?”, senza precedenti

Paolo Bonolis da buon tifoso dell’Inter non perde occasione per fare ironia sugli storici rivali della Juventus. Ad Avanti un altro – il programma che conduce su Canale 5 – il famoso presentatore ferma un attimo il gioco chiedendo di rivedere la caduta di una signora del pubblico. Una sorta di Var televisivo, al termine del quale Bonolis sentenzia: “Rigore per la Juve. E soprattutto due giornate di squalifica alla signora accanto”.

All’inizio della settimana che porta al derby con il Milan, il presentatore tifoso dell’Inter è già carico. Insomma, Paolo Bonolis non si nasconde: mettendosi in scia a Rick Commisso – il furibondo patron della Fiorentina – spara ad alzo zero contro i bianconeri, eternamente sospettati di avere aiuti arbitrali.