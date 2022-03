Non solo l’Atletico Madrid sulle tracce di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter, nonostante il rinnovo fino al 2026, in estate potrebbe dire addio alla Pinetina nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta allettante per Marotta e Ausilio, con i nerazzurri che a quel punto proverebbero a chiudere il colpo Paulo Dybala.

Sul Toro come detto non ci sono solo i Colchoneros, però. Sulle sue tracce, spiega il portale football.london, c’è anche l’Arsenal che in estate andrà alla ricerca di due attaccanti di livello viste le partenze di Lacazette e Nketiah (oltre ad Aubameyang). Con i londinesi, anche Manchester United e Barcellona sono attente alle evoluzioni possibili riguardanti l’argentino.