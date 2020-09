“Porremo le basi per consentire a breve una parziale riapertura al pubblico delle strutture sportive e permettere agli appassionati di poter frequentare al più presto anche gli stadi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della presentazione del Gran Premio di Formula 1 di Monza. A chi gli chiedeva se Regione Lombardia stesse lavorando a un’ordinanza in tal senso, il governatore ha risposto: “Stiamo valutandone l’opportunita’ – ha aggiunto -. Stiamo valutando con il Cts se valga la pena. Io penso si possa andare in quella direzione, ma stiamo facendo ancora le ultime valutazioni”.

Sull’argomento è intervenuto anche il presidente del Coni Giovanni Malagò: “E’ inutile fare gli ipocriti o quelli che non conoscono la materia, e’ normale che tutti i governatori delle Regioni abbiano formidabili pressioni da parte dei soggetti che devono organizzare eventi sportivi, in particolare quelli che ruotano attorno ai campionati di una certa importanza”. “Quindi – ha aggiunto – senza entrare nelle percentuali, chi al 5, chi al 10, chi al 30%, rispettando regole e protocolli, e’ chiaro che tutti hanno interesse, altrimenti salta il banco, perche’ viene meno non solo lo spirito della competizione, ma anche il minimo che consente a queste societa’ di avere introiti su cui fare affidamento”.