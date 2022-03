Nel derby contro il Milan, Lautaro Martinez ha proseguito nella sua serie nera. Siamo a dieci gare ufficiali senza gol per l’attaccante argentino, che sembra essersi infilato in un tunnel senza uscita. Una sola rete nel 2022 con la maglia dell’Inter, quella in Supercoppa con la Juventus, quasi due mesi fa. Da allora, più nulla.

Una involuzione che non sta solo nei numeri ma anche nelle prestazioni del ‘Toro’, sempre più abuliche. E quando è maggiormente nel vivo del gioco, commette errori sotto porta non da lui. La gara di ieri sera, forse, è stata la peggiore dell’ultimo periodo. Una astinenza che sta iniziando a preoccupare seriamente tutto l’ambiente interista, per l’immediato – è tutta l’Inter che insieme a Lautaro ultimamente non gira, non si va a segno da oltre 400 minuti e dopo la pausa di gennaio è stata vinta solo una gara su sette giocate – e per il futuro. Il giocatore è fresco di rinnovo fino al 2026, ma di questo passo una sua cessione in estate potrebbe prendere sempre più corpo. Potrebbe essere lui insomma il big da sacrificare per il bene delle casse societarie.

Marotta ci pensa e dall’altra parte si fa di nuovo avanti, tra le pretendenti, l’Atletico Madrid, che da tempo pensa a lui. E’ un giocatore che riscuote il grande gradimento di Simeone, che avrebbe fatto una richiesta specifica al suo club, soprattutto in vista della possibile cessione di uno tra Joao Felix e Luis Suarez. Atletico che sarebbe convinto, secondo il portale spagnolo ‘fichajes.net’, di potersi accaparrare Lautaro con una proposta intorno ai 70 milioni di euro. Una cifra probabilmente leggermente inferiore a quella che l’Inter sognerebbe di incassare, ma è anche vero che il rendimento in calando dell’argentino porta questo tipo di effetti collaterali.