Decisa la nuova guida dell’Inter, il ds Beppe Marotta è ora al lavoro per consegnare nelle mani di Simone Inzaghi una rosa in grado di ripetere l’impresa della scorsa stagione, con un occhio rivolto anche alla Champions League. Uno dei primi colpi potrebbe essere quello di Nahitan Nandez: l’abile centrocampista del Cagliari è stato un perno centrale delle ultime stagioni dei sardi. Corsa, grinta, energia e qualità da vendere, sono soltanto alcune delle qualità dell’uruguaiano classe 1995. Il cartellino viene valutato 30 milioni dal Cagliari e c’è cauto ottimismo che l’operazione possa concludersi su queste cifre. Ben viste anche contropartite tecniche, che potrebbero arricchire la rosa di mister Semplici.

L’operazione potrebbe coinvolgere anche la permanenza di Radja Nainggolan, ormai considerato una bandiera dei sardi e in scadenza di contratto con l’Inter nel giugno del 2022. Il belga è ora a Cagliari con la formula del prestito che scadrà il 30 giugno 2021 ma, vista la volontà del giocatore di restare, nonché quella dell’Inter di liberarsi di alcuni stipendi, la sua permanenza al Cagliari sembra una favola con il finale già scritto. La novità dell’operazione riguarda però l’inserimento di alcune pedine di scambio da parte dell’Inter, uno su tutti: Matias Vecino.

Il centrocampista nerazzurro approderebbe in Sardegna per riscattarsi da una stagione in cui ha giocato poco e nulla a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi fino a dicembre. Oramai, Vecino si è completamente ristabilito, ma lo spazio che l’uruguaiano avrebbe con mister Inzaghi non sembra convincerlo pienamente. Gli altri papabili che Marotta includerebbe nell’operazione sono Pirola, Agoume e il baby Sebastiano Esposito. Insomma, tanta carne al fuoco per un Cagliari che dovrà rialzare la testa dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative e che ha visto i sardi salvarsi all’ultimo nel tour de force contro le streghette di Benevento. Il calciomercato sarà fondamentale per sistemare alcuni tasselli del campo.